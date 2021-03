Budeme očkovať robotov?

Spôsob, akým bola navrhnutá stránka, kde sa ľudia prihlasujú na očkovanie, nie je dobrý. Navyše existujú indície, že za vybookovaním očkovacích termínov stoja boti.

Na jednej strane chápem, že NCZI nemá dosť pracovníkov na to, aby dokázali nadizajnovať profesionálny web, na ktorom by zohľadnili reálne požiadavky a potreby tých, ktorí sa na očkovanie chceli prihlásiť.

No domnievam sa, že toto ani tak nie je úlohou NCZI ako skôr subjektu, ktorý NCZI zadáva požiadavky. V tomto prípade je to ministerstvo zdravotníctva a pandemický krízový štáb, ktorého predsedom je práve minister zdravotníctva.

Indície o nájazde botov

Z toho, čo sa dialo uplynulý víkend mám pocit, že komunikácia medzi NCZI a ministerstvom/pandemickým krízovým štábom nefunguje dobre a práce nie sú zadávané dostatočne profesionálne.

Viacero členov ITAS, ktorí sa v problematike vyznajú, ma upozornilo na jednu zásadnú vec: samotná architektúra stránky, kde sa vypĺňajú očkovacie formuláre, je urobená zle. Zo svojej podstaty nemôže fungovať rýchlo. Je to zlá správa, ak si uvedomíme, že v tejto chvíli sa môžu prihlasovať len ľudia, ktorí poväčšine nemajú dostatočné počítačové zručnosti a logicky nedokážu vytvoriť akútny nápor na servery. Hrozí však, že keď sa začnú prihlasovať mladšie ročníky (50-roční, 40-roční atď.) stránka sa môže celá zrútiť.

Rovnako ma znepokojuje ďalšia indícia, ktorú dobre informovaní itečkári majú: už teraz zrejme existujú roboty, ktoré stránku vyťažujú a zahlcujú ju požiadavkami. Z toho je možné usúdiť, že niekto za pomoci botov začal formulár využívať na obchodovanie s očkovacími termínmi. A ak to nie sú priamo boti, tak si niekto zrejme napísal skripty, ktoré mu avizujú, akonáhle sa uvoľní miesto v zozname. To, či sa tak naozaj deje, sa dá overiť na základe časového priebehu prihlasovania sa do systému, ktorý má NCZI k dispozícii.

Komu sa vlastne podarilo prihlásiť?

Kvalita tohto webu je daná dvomi faktormi. Predovšetkým je to kvalitné zadanie. Ak ho nemáte, hrozí, že sa to celé bude robiť ako improvizácia a je úplne jedno, či budú improvizovať informatici na NCZI alebo firma. Zdá sa, že zadanie bolo buď veľmi vágne, alebo neobsahovalo principiálne funkčné požiadavky, napríklad automatizované vytváranie poradovníka, čo nie je žiadna veľká veda.

Druhým faktorom je kvalita navrhnutého riešenia. Skúsená firma alebo akýkoľvek seniorný itečkár, ktorý by nebol pod časovým tlakom, by jednoducho nemohli pripustiť, aby bola architektúra stránky takto nedotiahnutá. Pri opakovanom prihlasovaní sa totiž dookola generujú všetky dáta zo všetkých voľných očkovacích miest. Čas zobrazenia týchto dát postupne narastal, čo strašne predĺžilo čas na registráciu. V konečnom dôsledku sa teda väčšina ľudí nedokázala zaregistrovať, lebo kým sa im podarilo prihlásiť, všetky voľné termíny už boli preč. Otázka je, u koho skončili.

Dočasné záplaty problémy nevyriešia

NCZI a ministerstvo zdravotníctva podľa posledných medializovaných informácií pripravuje update aplikácie, ktorá by mala chod webu zlepšiť. Nevieme presne, o akú zmenu ide, čo sa ide opravovať a ktoré nové funkcionality budú nasadené. Isté je, že stránka v jej súčasnej podobe fungovať nemôže.

Mrzí ma jedna vec. Ministerstvo a NCZI, žiaľ, ignorujú pomocnú ruku, ktorú im IT komunita a firmy ponúkajú na lepšie zvládnutie pandémie. Dokonca sa nechcú baviť ani o riešeniach, ktoré boli navrhnuté na ekonomickom krízovom štábe. Zaregistroval som viacero iniciatív zo strany IT združení a dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní NCZI pomôcť. Zadarmo. Ostalo to bez odozvy.

Ak sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo riešiť všetky problémy vo vlastnej réžii a bez dostatočnej odbornej podpory, ktorá sa mu opakovane ponúka, držím mu palce. No som si istý, že tým pádom budeme svedkami ďalších narýchlo vytvorených riešení, na ktorých sa budú spätne odstraňovať problémy.

Budem rád, ak sa moje obavy nenaplnia. Zatiaľ však svetlo na konci tunela nevidím.